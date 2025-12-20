श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष: पूर्व कुलपति डॉ. लोकेश शेखावत ने साझा किए कुलिश जी से जुड़े अनुभव

आज पत्रिका के वटवृक्ष बनने की यात्रा में सबसे बड़ी ताकत पाठकों की है, उन्होंने कई संस्मरणों के जरिए बताया कि कर्पूर चन्द्र कुलिश पाठकों व कर्मचारियों से सीधा संबंध रखते थे। इससे पहले ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष रामनिवास मील, सह सचिव प्रभुदयाल ओला, महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. सुभाग जाखड़, एडीईओ उम्मेद सिंह, विद्यालय प्राचार्या डॉ सुशीला पूनिया, प्राचार्य सुरेन्द्र सिंह सुण्डा आदि ने मां शारदा की प्रतिमा व कर्पूर चन्द्र कुलिश के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।