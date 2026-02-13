Sikar: परीक्षा देकर नहीं लौटी 18 साल की लड़की, गांव जाने का कहकर निकली 21 साल युवती की भी हुई लापता

सांकेतिक तस्वीर: पत्रिका
Sikar Missing Girl Case: सीकर जिले में दो युवतियों के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज इन घटनाओं के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहला मामला 18 साल की लड़की से जुड़ा है, जो परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। युवती के भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी।
परीक्षा खत्म होने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। कॉलेज परिसर, सहेलियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश तेज कर दी है।
दूसरा मामला 21 वर्षीय युवती का है। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि 'उनकी बेटी दूसरे गांव जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह न तो बताए गए गांव पहुंची और न ही वापस घर लौटी।' काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
दोनों घटनाओं के बाद पुलिस टीमों ने संभावित स्थानों पर पूछताछ शुरू कर दी है। मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द युवतियों का पता लगाया जा सके।
