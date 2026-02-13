Sikar: परीक्षा देकर नहीं लौटी 18 साल की लड़की, गांव जाने का कहकर निकली 21 साल युवती की भी हुई लापता

दूसरा मामला 21 वर्षीय युवती का है। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि 'उनकी बेटी दूसरे गांव जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह न तो बताए गए गांव पहुंची और न ही वापस घर लौटी।' काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।