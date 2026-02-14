शेखावाटी: बच्चों को स्किल सिखाने वाले शिक्षकों की जेब खाली, खुद झेल रहे बेरोजगारी

Vocational Teacher Salary Issue: सीकर जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार कर रहे व्यावसायिक शिक्षक (वीटी) खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसियां उन्हें 10-11 महीने से वेतन नहीं दे रही। इस सत्र में 1500 रुपए वेतन बढ़ाने की सरकारी घोषणा का लाभ भी उन्हें नहीं मिला है।

यही नहीं, अगले महीने पूरी हो रही उनकी संविदा अवधि को लेकर भी राजस्थान शिक्षा परिषद ने अब तक स्थिति साफ नहीं की है। लिहाजा आर्थिक संकट से जूझने के साथ व्यावसायिक शिक्षकों के जहन में भविष्य की चिंता भी गहरा रही है।