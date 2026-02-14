Khatu Shyam Ji: खाटूश्याम मंदिर के पट 19 घंटे रहेंगे बंद, दर्शन से पहले जान लें समय और कारण

सीकर जिले में स्थित खाटूश्यामजी मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बाबा श्याम को कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी महिमा महाभारत काल से जुड़ी है, जब भीम के पौत्र बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने से पहले भगवान श्रीकृष्ण को अपना शीश दान किया था। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलियुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और भक्तों की हर कठिनाई में सहारा बनेंगे।