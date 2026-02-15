राजस्थान के इस अहम रेल प्रोजेक्ट को बड़ा झटका, भू-अवाप्ति अवार्ड पर हाईकोर्ट की रोक, DPR का रिकॉर्ड तलब

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया कि रेल मंत्रालय ने रींगस-खाटूश्यामजी तक प्रस्तावित करीब 18 किमी लंबी रेल लाइन के लिए 8 अगस्त, 2024 को भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की। इसके अंतर्गत रींगस व कोटडी सहित अन्य गांवों की करीब 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना था।