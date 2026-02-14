शेखावाटी समाचार: योग गुरु बाबा रामदेव के पिता ने दूल्हे को दिया आशीर्वाद, जानिए क्या बोले

जानकारी के अनुसार मंगलपुर गांव के राम सिंह यादव के पुत्र सचिन यादव के विवाह में अंतरराष्ट्रीय योगगुरु बाबा रामदेव के पिता रामनिवास यादव पहुंचे। जहां पर उनके आगमन पर गांव में उत्साह का माहौल रहा। ग्रामीणों की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।