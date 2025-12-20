20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नए साल से राजस्थान के इस जिले को मिलेगी 3 नई ट्रेन

नए साल पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सीकर से तीन जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करना तय किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Dec 20, 2025

Train news

फाइल फोटो- पत्रिका

सीकर। नए साल पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सीकर से तीन जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करना तय किया है। ये ट्रेन एक जनवरी से 30 जून तक संचालित होगी।

ऐसे में नए साल से 6 महीने तक रेल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही सीकर से जयपुर, हनुमानगढ़ और लोहारू का सफर आसान होगा। गौरतलब है कि पत्रिका ने हालिया सीकर से जयपुर तक पर्याप्त ट्रेन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया था।

यूं संचालित होगी ट्रेन

1. सीकर-जयपुर के बीच प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 04801 सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04802 जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी। गोरियां, शिश्यू-रानोली, पलसाना, रींगस, छोटा गुढ़ा, चौमू सामोद व नींदर बैनाड़ सहित कई स्टेशनों पर ठहरने वाली ट्रेन में 10 डिब्बों वाला डेमू रैक लगाया जाएगा।

2. सीकर-लोहारू के बीच भी प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04853 सीकर से रात 9.25 बजे चलकर 11.50 बजे लोहारू पहुंचेगी, वहीं गाड़ी संख्या 04854 लोहारू से सुबह 4.20 बजे रवाना होकर 6.50 बजे सीकर पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव नवलगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनूं, चिड़ावा सहित प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इसमें भी 10 डिब्बों का डेमू रैक रहेगा।

3. हनुमानगढ़-जयपुर-हनुमानगढ़ प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा का संचालन भी किया जाएगा, जिसका सीकर स्टेशन पर ठहराव होगा। गाड़ी संख्या 04705 हनुमानगढ़ से रात 1.25 बजे चलकर सुबह 11.50 बजे जयपुर पहुंचेगी और वापसी मेंदोपहर 1.05 बजे जयपुर से चलकर रात 11.45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेगी। इस ट्रेन में सैकंड स्लीपर व साधारण श्रेणी के कोच सहित कुल 14 डिब्बे होंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां हरियाणा बॉर्डर तक बनेगी फोरलेन सड़क और 42 ब्रिज, 5 बाईपास भी होंगे; 2203 करोड़ रुपए मंजूर
झुंझुनू
four-lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 12:04 pm

Published on:

20 Dec 2025 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नए साल से राजस्थान के इस जिले को मिलेगी 3 नई ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: श्वान नोंच रहे थे नवजात का शव, खा गए धड़ से नीचे का 60% हिस्सा, लिंग की नहीं हुई पहचान

Newborn-Baby-Image
सीकर

सीकर में यहां 40 फीट होगी सड़क, लोगों को मिलेगी राहत, अतिक्रमण हुआ मार्क

सीकर

निर्यात खुलते ही प्याज के भावों में आई तेजी, प्याज उत्पादक किसानों को मिली राहत

सीकर

IPL Auction 2026: बेटे के करियर के लिए पिता ने छोड़ी सिविल सेवा की तैयारी, अब IPL नीलामी में लगी 2.60 करोड़ की बोली

सीकर

Rajasthan : गैंगवार के बाद सीकर पुलिस का एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता के अवैध ऑफिस पर चला बुलडोजर

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.