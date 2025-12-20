Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नए साल से राजस्थान के इस जिले को मिलेगी 3 नई ट्रेन

फाइल फोटो- पत्रिका
सीकर। नए साल पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सीकर से तीन जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन करना तय किया है। ये ट्रेन एक जनवरी से 30 जून तक संचालित होगी।
ऐसे में नए साल से 6 महीने तक रेल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही सीकर से जयपुर, हनुमानगढ़ और लोहारू का सफर आसान होगा। गौरतलब है कि पत्रिका ने हालिया सीकर से जयपुर तक पर्याप्त ट्रेन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया था।
1. सीकर-जयपुर के बीच प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 04801 सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04802 जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी। गोरियां, शिश्यू-रानोली, पलसाना, रींगस, छोटा गुढ़ा, चौमू सामोद व नींदर बैनाड़ सहित कई स्टेशनों पर ठहरने वाली ट्रेन में 10 डिब्बों वाला डेमू रैक लगाया जाएगा।
2. सीकर-लोहारू के बीच भी प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04853 सीकर से रात 9.25 बजे चलकर 11.50 बजे लोहारू पहुंचेगी, वहीं गाड़ी संख्या 04854 लोहारू से सुबह 4.20 बजे रवाना होकर 6.50 बजे सीकर पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव नवलगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनूं, चिड़ावा सहित प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इसमें भी 10 डिब्बों का डेमू रैक रहेगा।
3. हनुमानगढ़-जयपुर-हनुमानगढ़ प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा का संचालन भी किया जाएगा, जिसका सीकर स्टेशन पर ठहराव होगा। गाड़ी संख्या 04705 हनुमानगढ़ से रात 1.25 बजे चलकर सुबह 11.50 बजे जयपुर पहुंचेगी और वापसी मेंदोपहर 1.05 बजे जयपुर से चलकर रात 11.45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेगी। इस ट्रेन में सैकंड स्लीपर व साधारण श्रेणी के कोच सहित कुल 14 डिब्बे होंगे।
