Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, नए साल से राजस्थान के इस जिले को मिलेगी 3 नई ट्रेन

1. सीकर-जयपुर के बीच प्रतिदिन स्पेशल रेलसेवा शुरू की जा रही है। गाड़ी संख्या 04801 सीकर से सुबह 7.30 बजे रवाना होकर 10.20 बजे जयपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04802 जयपुर से शाम 7.35 बजे रवाना होकर रात 10.10 बजे सीकर पहुंचेगी। गोरियां, शिश्यू-रानोली, पलसाना, रींगस, छोटा गुढ़ा, चौमू सामोद व नींदर बैनाड़ सहित कई स्टेशनों पर ठहरने वाली ट्रेन में 10 डिब्बों वाला डेमू रैक लगाया जाएगा।