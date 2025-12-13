बता दें कि पिता नवजात के शव को हाथों में लेकर जनाना अस्पताल पहुंचा। जहां अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिकंदरा (भरतपुर) निवासी मुकेश जाटव के नवजात को सांस लेने में परेशानी होने पर शुक्रवार दोपहर भरतपुर जनाना अस्पताल से जयपुर के जेके लोन अस्पताल के लिए ऑसीजन सपोर्ट पर रैफर किया गया।