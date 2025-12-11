Rajasthan: एक हाथ से दिव्यांग बीएसएफ के जवान विजय ने रचा इतिहास, नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जीता गोल्ड-कांस्य

सौंख। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सीमा सुरक्षा बल में रहकर देश सेवा करने वाले जवान विजय सिंह कुंतल ने इस संकल्पना को साबित कर दिखाया है। एक हाथ से दिव्यांग विजय सिंह कुंतल ने करीब 500 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए पुणे में आयोजित 6वीं नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण व कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।