बेखौफ गोतस्कर: 10 किमी तक टायर फटने के बाद दौड़ाते रहे जीप, पुलिस ने गाड़ी को टक्कर मारी

तस्करी में लिप्त आरोपी ताहिर पुत्र रोशन (37) निवासी अडबर जिला नूंह मेवात, मुबारिक उर्फ फंटू पुत्र सुलेमान (40) निवासी उटावड़ पलवल, मुस्तफा उर्फ डस्सू पुत्र दीनू (30) निवासी उटावड़ पलवल, सद्दाम उर्फ सद्वा पुत्र ईदू (22) निवासी उटावड़ पलवल, जाबिद उर्फ मोटा पुत्र खुर्शीद (32) निवासी उटावड़ पलवल, जलालूद्दीन उर्फ हण्डू पुत्र जान मोहम्मद (26) निवासी लुहिंगा कलां नूंह, सोहिल पुत्र सल्ला (20) निवासी कसाई मोहल्ला बृजनगर (डीग) को गिरफ्तार किया है।