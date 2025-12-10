बेखौफ गोतस्कर: 10 किमी तक टायर फटने के बाद दौड़ाते रहे जीप, पुलिस ने गाड़ी को टक्कर मारी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
डीग/बृजनगर। बेखौफ गो-तस्करों का मंगलवार देर रात तक पुलिस ने 10 किलोमीटर तक पीछा किया। उनकी पिकअप का टायर फट गया, इसके बावजूद तस्कर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते रहे। आखिरकार वाहन खेतों में पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसटी पुलिस टीम, बृजनगर पुलिस और गोरक्षा दल ने संयुक्त अभियान चलाकर एक सक्रिय अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया है।
पुलिस टीम ने लगभग 10 किमी तक पीछा कर वाहन को रोका और हरियाणा से संचालित गिरोह के सात तस्करों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से 7 गोवंश को सकुशल मुक्त कराया गया। पुलिस ने तस्करों की गाड़ी भी जब्त कर ली। ऑपरेशन का नेतृत्व डीएसटी टीम इंचार्ज सुल्तान सिंह ने किया।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत जिले में सभी संवेदनशील मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुख्ता सूचना मिलने पर मंगलवार देर रात डीएसटी टीम सक्रिय हुई और पीछा करते हुए गैंग को दबोच लिया। पकड़े गए तस्कर हरियाणा के मेवात और पलवल जिलों के सक्रिय अपराधी हैं, जो लंबे समय से राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर गो-तस्करी को अंजाम दे रहे थे।
जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए गोवंश को हरियाणा ले जाकर मोटी रकम में बेचता था, जबकि पकड़ में आए तस्कर मात्र तीन-तीन हजार रुपए में इस अवैध धंधे में शामिल हुए थे।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तस्कर घायल अवस्था में थे, जिनका उपचार बृजनगर उपजिला अस्पताल में जारी है। आगे की जांच में गिरोह के मास्टरमाइंड और अन्य सहयोगियों के नाम भी सामने आने की संभावना है। गो-रक्षा दल की मदद से सभी गोवंश को जय श्री गोशाला में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है।
तस्करी में लिप्त आरोपी ताहिर पुत्र रोशन (37) निवासी अडबर जिला नूंह मेवात, मुबारिक उर्फ फंटू पुत्र सुलेमान (40) निवासी उटावड़ पलवल, मुस्तफा उर्फ डस्सू पुत्र दीनू (30) निवासी उटावड़ पलवल, सद्दाम उर्फ सद्वा पुत्र ईदू (22) निवासी उटावड़ पलवल, जाबिद उर्फ मोटा पुत्र खुर्शीद (32) निवासी उटावड़ पलवल, जलालूद्दीन उर्फ हण्डू पुत्र जान मोहम्मद (26) निवासी लुहिंगा कलां नूंह, सोहिल पुत्र सल्ला (20) निवासी कसाई मोहल्ला बृजनगर (डीग) को गिरफ्तार किया है।
