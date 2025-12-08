Rajasthan : भरतपुर में गौ सेवकों का आरोप, कंटेनरों में है गाय का मांस, मचा हड़कंप

सीओ ग्रामीण कन्हैया लाल ने बताया कि गौ सेवकों की ओर से सूचना मिली थी कि मथुरा की ओर से गोमांस लेकर जाया जा रहा है। इसके बाद सेवर थाना पुलिस ने लुधावई टोल पर 2 कंटेनर को रुकवाया। दोनों कंटेनर को थाने लाया गया। कंटेनरों में मांस भरा हुआ है। हालांकि तुरंत यह यह साफ नहीं हो सका कि दोनों कंटेनरों में किस पशु का मांस है। मेडिकल टीम और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद शाम को टीम की जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि कंटनरों में भैंसों का मांस भरा हुआ था।