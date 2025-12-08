Rajasthan : भरतपुर में गौ सेवकों का आरोप, कंटेनरों में है गाय का मांस, मचा हड़कंप

भरतपुर. सेवर थाने पर जुटी भीड़, कंटेनरों में भरा मांस। फोटो पत्रिका
Rajasthan : भरतपुर के सेवर थाना पुलिस ने गौ सेवकों की सूचना के बाद रविवार को दो मांस से भरे कंटेनर लुधावई टोल प्लाजा के पास पकड़े। गौ सेवकों का आरोप था कि कंटेनरों में गाय का मांस जा रहा है। इस पर मेडिकल टीम को मौके पर बुलाकर मांस की जांच कराई गई। शाम को स्थिति साफ हुई कि कंटेनरों में भैंसों का मांस भरा था।
सीओ ग्रामीण कन्हैया लाल ने बताया कि गौ सेवकों की ओर से सूचना मिली थी कि मथुरा की ओर से गोमांस लेकर जाया जा रहा है। इसके बाद सेवर थाना पुलिस ने लुधावई टोल पर 2 कंटेनर को रुकवाया। दोनों कंटेनर को थाने लाया गया। कंटेनरों में मांस भरा हुआ है। हालांकि तुरंत यह यह साफ नहीं हो सका कि दोनों कंटेनरों में किस पशु का मांस है। मेडिकल टीम और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद शाम को टीम की जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि कंटनरों में भैंसों का मांस भरा हुआ था।
पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को डिटेन किया। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो गया। दोनों कंटेनर उत्तर प्रदेश के बरेली से मु्बई की ओर जा रहे थे। गौ सेवकों को इसकी सूचना मिली तो भरतपुर में गौ सेवकों ने कंटेनरों का पीछा किया। बाद में जांच कराने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया।
सूचना मिलने पर कंटेनरों को रोका गया था। मौके पर मेडिकल टीम बुलाकर जांच कराई गई। जांच में कंटेनर में रखा गया मांस बफेलो का निकला। यह नियमानुसार ही मांस को ले जा रहे थे। सभी डिटेन किए गए लोगों को बाद में जाने दिया गया।
कन्हैयालाल, पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण
