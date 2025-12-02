Rajasthan Crime : अध्यापिका को दिनदहाड़े तलवार से काट डाला था, 5 महीने बाद पकड़ा गया हत्यारोपी, पढ़ें रूह कंपाने वाली क्राइम स्टोरी

गौरतलब है कि गत 1 जुलाई को कथित प्रेमी महिपाल कार में सवार होकर कलिंजरा बस स्टैंड पहुंचा, जहां बस का इंतजार कर रही 36 वर्षीय द्वितीय श्रेणी अध्यापिका लीला पुत्री लक्ष्मणलाल ताबियार को बैठा देखकर रुका। फिर कार से तलवार निकालकर दिनदहाड़े उसने हमला कर दिया। सुबह करीब 11 बजे की वारदात में 2 वार से जौलाना क्षेत्र की निवासी लीला के पेट की आंत और कलेजा फट गया। वारदात स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बाद में स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर बाद जांच कर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, पुलिस पीछे लगी तो आरोपी महिपाल मौके से कार लेकर भागा, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पर गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल भाग निकला। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी रही, लेकिन वह हाथ नहीं आ पाया था।