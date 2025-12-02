Rajasthan Crime : अध्यापिका को दिनदहाड़े तलवार से काट डाला था, 5 महीने बाद पकड़ा गया हत्यारोपी, पढ़ें रूह कंपाने वाली क्राइम स्टोरी

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Crime : बांसवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 महीने से पुलिस को चकमा दे रहे एक हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिपाल भगोरा से पूछताछ चल रही है। इस आरोपी ने ऐसा कांड किया था कि जानकार रूह कांप जाएगी।
कलिंजरा में दिनदहाड़े तलवार से हमलाकर अध्यापिका की हत्या के सनसनीखेज मामले में 5 माह से तलाश कर आरोपी प्रेमी को पुलिस ने उदयपुर में गिरफ्तार किया है। वारदात में क्रूरता की हद पार कर चुके आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच डिटेन कर कलिंजरा लाया गया है। सीआई विक्रमसिंह ने बताया कि घाटोल आरोपी महिपाल भगोरा घाटोल क्षेत्र का है। उससे पुलिस की पूछताछ जारी है।
गौरतलब है कि गत 1 जुलाई को कथित प्रेमी महिपाल कार में सवार होकर कलिंजरा बस स्टैंड पहुंचा, जहां बस का इंतजार कर रही 36 वर्षीय द्वितीय श्रेणी अध्यापिका लीला पुत्री लक्ष्मणलाल ताबियार को बैठा देखकर रुका। फिर कार से तलवार निकालकर दिनदहाड़े उसने हमला कर दिया। सुबह करीब 11 बजे की वारदात में 2 वार से जौलाना क्षेत्र की निवासी लीला के पेट की आंत और कलेजा फट गया। वारदात स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बाद में स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर बाद जांच कर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, पुलिस पीछे लगी तो आरोपी महिपाल मौके से कार लेकर भागा, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पर गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल भाग निकला। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी रही, लेकिन वह हाथ नहीं आ पाया था।
आरोपी महिपाल को लेकर छानबीन से पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं। वह लीला को धोखेबाज कहता था। विवाद पर पुलिस केस के बाद लीला ने ही 2 बार जमानत पर रिहा करवाया था। वह खुद लोगों के सामने कह चुका था कि जमानत कराई तो क्या, केस कर जेल भी उसी ने भेजा था।
पुलिस के अनुसार आरोपी महिपाल बीते 5 माह से हुलिया बदल-बदलकर शहर-शहर भटक रहा था। अच्छा ड्राइवर होने से उसने ट्रक का स्टीयरिंग थाम लिया। उसने मोबाइल रखना बंद कर दिया और जरूरत पर दूसरों के फोन का इस्तेमाल कर रहा था।
