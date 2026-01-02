बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

फोटो-पत्रिका
बांसवाड़ा। जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के जानामेड़ी गांव में एक भतीजे ने शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर अपने ही चाचा पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
पुलिस के अनुसार, जानामेड़ी गांव निवासी होमजी गुरुवार शाम को अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान उनका भतीजा वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए उनसे पैसे मांगने लगा। चाचा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते उग्र हो गई। गुस्से में आकर भतीजे ने पहले चाचा के हाथ में पहना चांदी का कड़ा छीन लिया और फिर पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उनके सिर पर वार कर दिया।
अचानक हुए हमले से चाचा लहूलुहान होकर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भतीजा वहां से फरार हो चुका था। परिजनों ने बिना देरी किए एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गंभीर चोट होने के कारण घायल की हालत चिंताजनक है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी भतीजे के खिलाफ जानलेवा हमला और लूट का केस दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
