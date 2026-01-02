2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवक ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर अपने चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

Rajasthan Police

फोटो-पत्रिका

बांसवाड़ा। जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के जानामेड़ी गांव में एक भतीजे ने शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर अपने ही चाचा पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस के अनुसार, जानामेड़ी गांव निवासी होमजी गुरुवार शाम को अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान उनका भतीजा वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए उनसे पैसे मांगने लगा। चाचा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते उग्र हो गई। गुस्से में आकर भतीजे ने पहले चाचा के हाथ में पहना चांदी का कड़ा छीन लिया और फिर पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उनके सिर पर वार कर दिया।

आरोपी मौके से फरार

अचानक हुए हमले से चाचा लहूलुहान होकर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भतीजा वहां से फरार हो चुका था। परिजनों ने बिना देरी किए एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गंभीर चोट होने के कारण घायल की हालत चिंताजनक है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।

पुलिस दे रही दबिश

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी भतीजे के खिलाफ जानलेवा हमला और लूट का केस दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

ये भी पढ़ें

9 बच्चों की मां थी सीता, पति शैताननाथ ने पीट-पीटकर मार डाला, दोनों के बीच हुई थी मामूली कहासुनी
उदयपुर
Udaipur Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 04:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

Banswara News tribal community big decision weddings only drums traditional instruments and shehnai will be played DJs banned
बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा के करीब 338 गांवों का इस वर्ष बदलेगा जीवन, कैनाल परियोजना होगी पूरी!

Banswara 6 tehsils 338 villages people good news this year Upper High-Level Canal Project will be completed and water available
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा : जान पर खेलकर कालिका यूनिट की कांस्टेबल ने विक्षिप्त महिला की बचाई जान, देखें वीडियो

Banswara Viral
बांसवाड़ा

Food Security Scheme : अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली

Rajasthan Food Security Scheme update ineligible beneficiaries Strict action 27 rupees per kg rate recovery Give-Up campaign last chance
बांसवाड़ा

Banswara: 3 साल के प्रेम-प्रसंग के बाद बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan-Police
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.