बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

पुलिस के अनुसार, जानामेड़ी गांव निवासी होमजी गुरुवार शाम को अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान उनका भतीजा वहां पहुंचा और शराब पीने के लिए उनसे पैसे मांगने लगा। चाचा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते उग्र हो गई। गुस्से में आकर भतीजे ने पहले चाचा के हाथ में पहना चांदी का कड़ा छीन लिया और फिर पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उनके सिर पर वार कर दिया।