पीहर जाने की खुशी मातम में बदली: लिफ्ट लेकर बैठी कार में मां-बेटे समेत 4 की मौत, मासूम बेटी जिंदगी से जूझ रही

थानाप्रभारी जय सुल्तान ने बताया कि कार में सवार परिवार भीलवाड़ा से मांडलगढ़ आ रहा था। बीगोद के निकट डंपर ने बस को ओवरटेक करते समय कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार कारोही निवासी भानुप्रताप सिंह (22), नारायण धोबी (30) की मौके पर मौत हो गई। जबकि मेजा निवासी घनिया (26) पत्नी भागचंद धोबी उसका आठ माह का पुत्र कुशवंत व तीन साल की पुत्री मनु घायल हो गए। तीनों को उदयपुर रेफर किया गया।