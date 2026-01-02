Murder: ‘वो’ रिश्तेदार महिला से बात करना चाहता था, उसे खामोश कर दिया…गुस्साए परिजनों ने दी बेरहम मौत

एफएसएल और एमओबी टीम ने जांच की तो कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी मिली। दोनों खिड़कियों पर खून से सने हाथों के निशान भी दिखाई दिए। सीओ सिटी विशाल जांगिड़ ने बताया कि हालात गंभीर और सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। सीआई सुभाषचंद्र ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों के परिजनों ने ही फतेहगढ़ पहुंचकर मृतक के परिवार को वारदात की जानकारी दी और शव की लोकेशन बताई।