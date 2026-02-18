अरिहंत प्रीमियर लीग सीजन-7 का रोमांच 4 से, महावीर स्कूल ग्राउंड में सजेंगे मैदान

मंत्री मनीष बडोला ने बताया कि टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया है। संस्थान के संरक्षक बाबू लाल सूर्या, उपाध्यक्ष अतुल बापना, सहमंत्री राजकुमार लोढ़ा और कोषाध्यक्ष मुकुल सूर्या के मार्गदर्शन में सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें वित्त व्यवस्था पुखराज चौधरी, नरेंद्र सिसोदिया, प्रशांत बाबेल, पुनीत कोठारी, सिद्धार्थ कांवड़िया, अनुराग बाबेल और दिलीप वरडीया को सौपी। ग्राउंड एवं स्पोर्ट्स के लिएपीयूष सूर्या, अभिषेक सिसोदिया, शौकीन डागा और रोहित सामर। टेंट व्यवस्था अर्पित चौधरी, रोहित डांगी और जय प्रकाश आंचलिया। भोजन समिति में पंकज मेडतवाल और कुलदीप चंडालिया। ड्रेस चयन समिति में राकेश कुकड़ा और रोहित डूंगरवाल को शामिल किया है।