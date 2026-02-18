सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, शिक्षा सत्र 2026-27 से लागू होंगी नई पुस्तकें

शिक्षा विभाग के अनुसार राजस्थान में इससे पहले बड़े स्तर पर पाठ्यक्रम संशोधन वर्ष 2020-21 में किया गया था, जब प्रदेश में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि, समय-समय पर 'हमारा राजस्थान' जैसे विषयों में क्षेत्रीय तथ्यों को अपडेट करने के लिए आंशिक बदलाव किए जाते रहे हैं, लेकिन कक्षा 7 के लगभग सभी विषयों को बदलना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल सचिव रंजीता गौतम के अनुसार नए सत्र से छात्रों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।