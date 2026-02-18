5वीं-8वीं बोर्ड: प्रश्न पत्र सुरक्षा में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई, कल से शुरू होगा परीक्षा का ‘महाकुंभ’

प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मंगलवार को प्रदेश के सभी शिक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) ली। इसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएं और प्रश्न पत्र की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही बरतने वालों पर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। भीलवाड़ा जिले में कुल 89 हजार 907 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय दोपहर 1.30 से 4 बजे तक होगा।