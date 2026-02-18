केंद्र का बड़ा दांवः मशीन होंगी हाईटेक, टेक्सटाइल सेक्टर की बदलेगी सूरत

नई योजना के तहत शटल-लेस लूम्स और हाई-स्पीड स्पिनिंग मशीनों को प्राथमिकता दी गई है जो कम समय में अधिक धागा या कपड़ा बना सकें। क्लस्टर्स में पुरानी मशीनों को बदलकर नई मशीनों के लिए 20 से 25 प्रतिशत तक की कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। डिजाइनिंग केड एवं केम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पर सब्सिडी मिलेगी। ऐसी मशीनें जिससे पानी की खपत 40 प्रतिशत कम करती हैं या सौर ऊर्जा से चलती हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत ग्रीन इंसेंटिव मिलेगा।