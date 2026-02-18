18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब स्कूल समय के बाद होगा एसआइआर का कार्य

प्रदेश में जारी बोर्ड परीक्षाओं और आगामी स्थानीय परीक्षाओं के बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर अभियान में लगी है, वे अब इससे संबंधित कार्य स्कूल समय के बाद ही करेंगे। निदेशालय की ओर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 18, 2026

Due to board exams, SIR work will now be done after school hours.

Due to board exams, SIR work will now be done after school hours.

  • शिक्षा निदेशालय का आदेश: शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी और मूल्यांकन को प्राथमिकता देने के निर्देश

प्रदेश में जारी बोर्ड परीक्षाओं और आगामी स्थानीय परीक्षाओं के बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआइआर अभियान में लगी है, वे अब इससे संबंधित कार्य स्कूल समय के बाद ही करेंगे। निदेशालय की ओर से सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के समयबद्ध मूल्यांकन को सुनिश्चित करना है।

परीक्षाओं पर फोकस, कलक्टर से समन्वय के निर्देश

निदेशक सीताराम जाट के अनुसार, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। साथ ही अगले माह से स्थानीय परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। विभाग ने परीक्षाओं को अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य की श्रेणी में रखा है। शिक्षकों की पहली प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा ड्यूटी और कॉपियों की चेकिंग होगी। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्यक्रम तय करेंगे। एसआइआर से जुड़े कार्यों के लिए शिक्षकों को स्कूल के शैक्षणिक समय के साथ समझौता नहीं करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं और मूल्यांकन विभाग का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसआइआर कार्य को स्कूल समय के पश्चात करने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब स्कूल समय के बाद होगा एसआइआर का कार्य

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ‘गुरुजी’ का टोटा: 26 हजार से ज्यादा पद खाली

There is a shortage of teachers in the state's government schools: more than 26,000 posts are vacant.
भीलवाड़ा

अरिहंत प्रीमियर लीग सीजन-7 का रोमांच 4 से, महावीर स्कूल ग्राउंड में सजेंगे मैदान

Arihant Premier League Season 7 thrills from 4th
भीलवाड़ा

5वीं-8वीं बोर्ड: प्रश्न पत्र सुरक्षा में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई, कल से शुरू होगा परीक्षा का ‘महाकुंभ’

5th-8th Board: Strict action will be taken against laxity in question paper security
भीलवाड़ा

केंद्र का बड़ा दांवः मशीन होंगी हाईटेक, टेक्सटाइल सेक्टर की बदलेगी सूरत

The Centre's big bet is to make machines hi-tech, transforming the textile sector.
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, शिक्षा सत्र 2026-27 से लागू होंगी नई पुस्तकें

Major changes in the curriculum of government schools, new books will be implemented from the academic session 2026-27
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.