बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब स्कूल समय के बाद होगा एसआइआर का कार्य

निदेशक सीताराम जाट के अनुसार, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। साथ ही अगले माह से स्थानीय परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। विभाग ने परीक्षाओं को अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य की श्रेणी में रखा है। शिक्षकों की पहली प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा ड्यूटी और कॉपियों की चेकिंग होगी। जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्यक्रम तय करेंगे। एसआइआर से जुड़े कार्यों के लिए शिक्षकों को स्कूल के शैक्षणिक समय के साथ समझौता नहीं करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं और मूल्यांकन विभाग का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एसआइआर कार्य को स्कूल समय के पश्चात करने के निर्देश दिए गए हैं।