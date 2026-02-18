प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ‘गुरुजी’ का टोटा: 26 हजार से ज्यादा पद खाली

भीलवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी का बड़ा संकट खड़ा है। जिले के 695 स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भीलवाड़ा में विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापकों की भारी कमी है। वरिष्ठ अध्यापक के जिले में 1643 पद रिक्त चल रहे हैं। यह जिले की शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे चिंताजनक आंकड़ा है क्योंकि यही शिक्षक माध्यमिक कक्षाओं की कमान संभालते हैं। तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 279 व लेवल-1 के 204 पद अभी भी भरे जाने बाकी हैं। डिजिटल शिक्षा के दावे भी यहां फेल नजर आ रहे हैं। जिले में 187 कंप्यूटर अनुदेशकों की कुर्सियां खाली हैं। छोटे बच्चों की नींव संभालने वाले शिक्षकों के भी 34 में से 33 पद भरे हुए हैं, यहाँ केवल 1 पद रिक्त है।