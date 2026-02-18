भीलवाड़ा के यूआईटी के माॅडल मेंं घपलों का ‘शॉर्ट सर्किट

पूर्व मंत्री रामलाल जाट की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए न्यास ने दो चरणों में लगभग एक करोड़ रुपए (67 लाख और 35 लाख) स्वीकृत किए थे। कुल 11 हजार मीटर लंबी लाइन बिछाने का दावा किया गया, लेकिन आज रख-रखाव और देखरेख के अभाव में यह प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। अब अजमेर विद्युत वितरण निगम को ग्राम पंचायत की मदद से भीमरोड, रेगर मोहल्ला और बलाई चौक जैसे क्षेत्रों में खराब केबिलें बदलनी पड़ रही हैं। न्यास की इस कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, जो इसे सीधे तौर पर सरकारी धन की बर्बादी और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ बता रहे हैं।