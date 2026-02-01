भीलवाड़ा में तेज रफ्तार कार खाईं में पलटते ही बनी आग का गोला, 2 लोगों की मौके पर मौत, तीन की हालत गंभीर

भीलवाड़ा। जिले के फुलिया थाना क्षेत्र में भीम-उनियारा एनएच 148 डी पर मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नई राज्यास के समीप तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि खाई में गिरते ही वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई।