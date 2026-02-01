भीलवाड़ा: बच्चा नहीं होने पर मालकिन ने नौकरानी को तांत्रिक से मिलाया, आरोपी रेप के बाद धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव

आरोप है कि जानिसार ने महिला की परेशानी का फायदा उठाया और उसे तांत्रिक क्रियाओं व ताबीज के जरिए भरोसे में लिया। वह नियमित रूप से उसके घर आने-जाने लगा। करीब छह महीने पहले, जब महिला घर में अकेली थी, आरोपी ने इलाज के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी तथाकथित तांत्रिक शक्तियों का डर दिखाकर उसे मानसिक रूप से भयभीत रखा और लगातार शोषण करता रहा।