भीलवाड़ा: बच्चा नहीं होने पर मालकिन ने नौकरानी को तांत्रिक से मिलाया, आरोपी रेप के बाद धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड
भीलवाड़ा। संतान प्राप्ति का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 44 वर्षीय आरोपी जानिसार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।
थाना प्रभारी सुनील चौधरी के अनुसार, पीड़िता पिछले एक साल से संतान न होने के कारण मानसिक रूप से परेशान थी। वह जिस घर में काम करती थी, वहां अपनी मालकिन से उसने यह पीड़ा साझा की थी। मालकिन ने उसे एक कथित तांत्रिक से मिलवाया, जो तंत्र-मंत्र के जरिए संतान प्राप्ति का दावा करता था।
आरोप है कि जानिसार ने महिला की परेशानी का फायदा उठाया और उसे तांत्रिक क्रियाओं व ताबीज के जरिए भरोसे में लिया। वह नियमित रूप से उसके घर आने-जाने लगा। करीब छह महीने पहले, जब महिला घर में अकेली थी, आरोपी ने इलाज के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी तथाकथित तांत्रिक शक्तियों का डर दिखाकर उसे मानसिक रूप से भयभीत रखा और लगातार शोषण करता रहा।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। जादू-टोने और अनिष्ट की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। लंबे समय तक उत्पीड़न सहने के बाद महिला ने साहस जुटाया और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई।
बताया जा रहा है कि महिला ने कुछ दिन पहले थाने में शिकायत दी थी, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने हिंदू संगठनों से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। उसे अदालत में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया गया है। हिंदू संगठनों ने आरोपी पर अन्य महिलाओं को भी इसी तरह झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है, ताकि यदि और पीड़िताएं सामने आती हैं तो उन्हें भी न्याय मिल सके।
