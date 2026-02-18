18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara Gold-Silver Price: चांदी 15000 रुपए सस्ती, 1.54 लाख रुपए पर पहुंचा सोना भी धड़ाम, जानें सोने-चांदी के भाव

Gold-Silver Price Crash: भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 4,000 रुपए सस्ता होकर 1,54,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 15,000 रुपए की गिरावट के बाद भाव 2,34,000 रुपए प्रति किलो बोले गए।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Akshita Deora

Feb 18, 2026

gold silver price

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Gold-Silver Price Fall: भीलवाड़ा सर्राफा सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सोने में 4000 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई है। चांदी में 15000 रुपए किलोग्राम की गिरावट आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 38 हजार रुपए बोले गए।

सोना 1 लाख 54 हजार 500 रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,34,000, टंच -2,38,000, सोना 10 ग्राम -1,54,500 जेवराती- 1,47,500, रवा 1,54,500, कलदार- 2900 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1175 रुपए प्रति किलोग्राम।

जानें भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी के भाव

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में मंगलवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2430 से 2675, मक्का हाइब्रिड 1400 से 1675, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, ग्वार 4700 से 5200, उडद 5000 से 7300, चना 4400 से 5200, सरसों 5500 से 6450 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा किराणा: चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस
जयपुर
Diya Kumari Budget Announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara Gold-Silver Price: चांदी 15000 रुपए सस्ती, 1.54 लाख रुपए पर पहुंचा सोना भी धड़ाम, जानें सोने-चांदी के भाव

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ‘गुरुजी’ का टोटा: 26 हजार से ज्यादा पद खाली

There is a shortage of teachers in the state's government schools: more than 26,000 posts are vacant.
भीलवाड़ा

अरिहंत प्रीमियर लीग सीजन-7 का रोमांच 4 से, महावीर स्कूल ग्राउंड में सजेंगे मैदान

Arihant Premier League Season 7 thrills from 4th
भीलवाड़ा

बोर्ड परीक्षाओं के चलते अब स्कूल समय के बाद होगा एसआइआर का कार्य

Due to board exams, SIR work will now be done after school hours.
भीलवाड़ा

5वीं-8वीं बोर्ड: प्रश्न पत्र सुरक्षा में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई, कल से शुरू होगा परीक्षा का ‘महाकुंभ’

5th-8th Board: Strict action will be taken against laxity in question paper security
भीलवाड़ा

केंद्र का बड़ा दांवः मशीन होंगी हाईटेक, टेक्सटाइल सेक्टर की बदलेगी सूरत

The Centre's big bet is to make machines hi-tech, transforming the textile sector.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.