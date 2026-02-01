18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

चांदी 3000 रुपए तथा सोने में 500 रुपए की तेजी

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बुधवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2400 से 2650, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1675, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, ग्वार 4700 से 5000, उडद 5000 से 7000, चना 4500 से 5200, सरसों 5500 से 6226 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भीलवाड़ा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 18, 2026

Silver rose by Rs 3000 and gold by Rs 500.

Silver rose by Rs 3000 and gold by Rs 500.

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बुधवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2400 से 2650, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1675, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, ग्वार 4700 से 5000, उडद 5000 से 7000, चना 4500 से 5200, सरसों 5500 से 6226 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

बुधवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में मामूली तेजी देखने को मिली। सोने में 500 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई है। चांदी में 3000 रुपए किलोग्राम की तेजी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 41 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 55 हजार रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,37,000, टंच -2,41,000, सोना 10 ग्राम -1,55,000 जेवराती- 1,48,000, रवा 1,55,500, कलदार- 2800 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1175 रुपए प्रति किलोग्राम।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 07:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / चांदी 3000 रुपए तथा सोने में 500 रुपए की तेजी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संत शिरोमणि की स्मृति में गूंजे जयकारे: आरके कॉलोनी में विनयंजलि, श्रावकों ने भक्ति भाव से चढ़ाए श्रीफल

Cheers echoed in the memory of Sant Shiromani: Vinayanjali in RK Colony, Shravaks offered Shriphal with devotion
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में तेज रफ्तार कार खाईं में पलटते ही बनी आग का गोला, 2 लोगों की मौके पर मौत, तीन की हालत गंभीर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: बच्चा नहीं होने पर मालकिन ने नौकरानी को तांत्रिक से मिलाया, आरोपी रेप के बाद धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव

Bhilwara tantrik
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के यूआईटी के माॅडल मेंं घपलों का ‘शॉर्ट सर्किट

bhilwara uit...mandal..
समाचार

Bhilwara Gold-Silver Price: चांदी 15000 रुपए सस्ती, 1.54 लाख रुपए पर पहुंचा सोना भी धड़ाम, जानें सोने-चांदी के भाव

gold silver price
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.