संत शिरोमणि की स्मृति में गूंजे जयकारे: आरके कॉलोनी में विनयंजलि, श्रावकों ने भक्ति भाव से चढ़ाए श्रीफल

संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर के द्वितीय समाधि दिवस (विनयंजलि दिवस) पर बुधवार को शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आरके. कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में आचार्य को याद करते हुए समाजजनों की आंखें नम थीं, तो जुबां पर उनकी जय-जयकार थी। मंदिर में विशेष शांतिधारा और विधान पूजन के साथ उन्हें भावपूर्ण विनयंजलि अर्पित की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि प्रातः बेला में मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक और शांतिधारा का आयोजन हुआ। आचार्य की पावन स्मृति में मुख्य शांतिधारा अशोक गंगवाल ने तथा राजेन्द्र अजमेरा, शांतिलाल कोठारी, अभिषेक गोधा, सुशील लुहाड़िया, संजय झांझरी ने भी अन्य प्रतिमाओं पर शांतिधारा की। वातावरण 'विद्यासागर की जय' के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा।