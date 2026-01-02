न्यू ईयर पर राजस्थान के दो युवकों की अहमदाबाद में दर्दनाक मौत, निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरे

घटनास्थल की फोटो: पत्रिका
2 Laborers Of Rajasthan Died In Ahmedabad: नववर्ष के पहले दिन गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शहर के आंबावाड़ी क्षेत्र में वर्धमान डवलपर्स की निर्माणाधीन इमारत पर हुई। तीन श्रमिक चौथी मंजिल पर सेटिंग प्लेट (शटरिंग) का काम कर रहे थे। अचानक प्लेटफॉर्म टूटने से सभी नीचे गिर गए। इस हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस निरीक्षक एम भुवा ने बताया कि मृतकों की पहचान उदयपुर जिले के शांतिलाल मानत (31) और डूंगरपुर जिले के देवीलाल भील के रूप में हुई। दोनों राजस्थान से अहमदाबाद काम के लिए आए थे। घायल युवक को 108 एंबुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों मजदूर चौथी मंजिल पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर शटरिंग का काम कर रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने और प्लेटफॉर्म टूटने के कारण तीनों नीचे गिर पड़े। हादसे के समय पुलिस को सूचना लेट मिली।
घटना की सूचना मिलते ही एलिसब्रिज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइट पर सुरक्षा उपायों और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग