2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

न्यू ईयर पर राजस्थान के दो युवकों की अहमदाबाद में दर्दनाक मौत, निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरे

Rajasthan News: नववर्ष के पहले दिन अहमदाबाद में राजस्थान के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरने से हादसा हुआ, जिसमें एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Jan 02, 2026

Accident

घटनास्थल की फोटो: पत्रिका

2 Laborers Of Rajasthan Died In Ahmedabad: नववर्ष के पहले दिन गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शहर के आंबावाड़ी क्षेत्र में वर्धमान डवलपर्स की निर्माणाधीन इमारत पर हुई। तीन श्रमिक चौथी मंजिल पर सेटिंग प्लेट (शटरिंग) का काम कर रहे थे। अचानक प्लेटफॉर्म टूटने से सभी नीचे गिर गए। इस हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतक और घायल की जानकारी

पुलिस निरीक्षक एम भुवा ने बताया कि मृतकों की पहचान उदयपुर जिले के शांतिलाल मानत (31) और डूंगरपुर जिले के देवीलाल भील के रूप में हुई। दोनों राजस्थान से अहमदाबाद काम के लिए आए थे। घायल युवक को 108 एंबुलेंस के माध्यम से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों मजदूर चौथी मंजिल पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर शटरिंग का काम कर रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने और प्लेटफॉर्म टूटने के कारण तीनों नीचे गिर पड़े। हादसे के समय पुलिस को सूचना लेट मिली।

घटना की सूचना मिलते ही एलिसब्रिज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइट पर सुरक्षा उपायों और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

श्रीगंगानगर: न्यू ईयर पार्टी से लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत, 9 दिसंबर को हुई थी शादी, पत्नी बोली-उजड़ गई मेरी दुनिया
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:20 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / न्यू ईयर पर राजस्थान के दो युवकों की अहमदाबाद में दर्दनाक मौत, निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरे

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे उदयपुर, बीएन यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

Defence Minister Rajnath Singh, Defence Minister Rajnath Singh in Udaipur, Defence Minister Rajnath Singh Udaipur visit, Defence Minister Rajnath Singh Rajasthan visit, Udaipur News, Rajasthan News, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इन उदयपुर, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर विजिट, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान विजिट, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
उदयपुर

उदयपुर को नए साल में मिलेंगी कई सुविधाएं, विकास को नई गति, शिक्षा-स्वास्थ्य होंगे और मजबूत, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

Udaipur
उदयपुर

उदयपुर में डूब क्षेत्र के 394 परिवारों का होगा पुनर्वास, 7 गांव के लोग होंगे प्रभावित, DM बोले- सुविधाओं में न हो कमी

Devas Dam Project
उदयपुर

MP मन्नालाल रावत-राजकुमार रोत में जुबानी जंग: ‘चप्पल निकालने का संकेत देकर उकसाया, बैठक थी जनता के हक की, महाशय तो तमाशा बना गए’

MP Rajkumar Rot and MP Mannalal Rawat
उदयपुर

उदयपुर: घर में एएसआई का अधजला शव मिला, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उड़े होश

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.