18 से सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी नए भारत की आधुनिक ट्रेन

उदयपुर. दक्षिण राजस्थान के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब उदयपुर सिटी से असारवा (अहमदाबाद) तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने धीमे-धीमे प्लेटफाॅर्म छोड़ा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह ट्रेन अब उदयपुर और अहमदाबाद के बीच तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया विकल्प बनेगी।उदयपुर सिटी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद उदयपुर डॉ. मन्नालाल रावत, सांसद चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी तथा मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा की उपस्थिति में ट्रेन को रवाना किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव, क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र देपाल सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ट्रेन में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन का डूंगरपुर स्टेशन पर भी स्वागत हुआ, जहां सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और सांसद राजकुमार रौत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे रवाना किया।