सफाई व्यवस्था पर सख्त नगर निगम, कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

उदयपुर. उदयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम सख्त हो चुकी है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।आयुक्त ने उदयपुर नगर निगम टीम के साथ ठोकर चौराहा, प्रतापनगर, विद्यापीठ मार्ग से देबारी, पुराना आरटीओ मार्ग, ढिकली, बेडवास, गोवर्धन विलास सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जहां नियमित सफाई नहीं मिल रही, वहां अतिरिक्त संसाधन लगाने और सफाई कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा पॉइंट की दैनिक फोटो रिपोर्ट भी निगम कार्यालय भेजने को कहा गया।



नाला निर्माण के लिए विभागों से समन्वय