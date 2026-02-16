सड़क बनाने में टूटी पाइपलाइन नहीं डाली, जलापूर्ति के साथ ही नई सड़क पर भी संकट

उदयपुर. यूडीए की ओर से बड़ी की ओर जाने वाले मार्ग को चौड़ा और शिल्पग्राम तिराहे का विस्तार करीब छह माह में पूरा कर लिया गया। लेकिन, काम पूरा होने के साथ ही एक गंभीर खामी सामने आई है। बड़ी तालाब से शहर में जलापूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन सड़क चौड़ी करने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि नई पाइपलाइन डाले बिना ही सड़क का निर्माण कर दिया गया। अब पाइपलाइन दुरुस्त करने के लिए दोबारा सड़क काटने की नौबत बन सकती है।