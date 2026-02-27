27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

बांसवाड़ा

Banswara News : कोर्ट का सख्त आदेश, सरकारी विभाग की भूमि और कार्यालय होगा कुर्क, नोटिस चस्पा, मचा हड़कंप

Banswara News : कोर्ट के आदेश के बाद अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग (सोम कमला आंबा बांध नहर खंड, आसपुर) की भूमि और भवन को कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। कुर्की के नोटिस चस्पा होने से समूचे महकमे में हड़कंप मच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 27, 2026

Banswara News court Strict order government department land and office will be confiscated notice pasted causing panic

फाइल फोटो पत्रिका

Banswara News : राजस्थान सरकार और ठेका कम्पनी भारती कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच तीन दशकों से चल रहा कानूनी विवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। न्यायालय के आदेश के बाद अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग (सोम कमला आंबा बांध नहर खंड, आसपुर) की भूमि और भवन को कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। विभाग के कार्यालय, पुलिस थाने और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्की के नोटिस चस्पा होने से समूचे महकमे में हड़कंप मच गया है।

विवाद की जड़, 1.07 करोड़ का बकाया बिल

मामले की शुरुआत सोम कमला आंबा बांध की बड़ौदा ब्रांच केनाल के निर्माण कार्य से हुई थी। भारती कंस्ट्रक्शन कंपनी (बांसवाडा) ने निविदा के माध्यम से तीन अलग-अलग साइट्स पर नहर में निर्माण का कार्य पूर्ण किया था।

कंपनी ने कार्य के एवज में एक करोड़ 7 लाख रुपए के बिल विभाग को सौंपे। भुगतान को लेकर विभाग और कंपनी के बीच मतभेद पैदा हुआ, जो कानूनी लड़ाई में बदल गया। वर्ष 2000-2005 में राज्य सरकार के आदेश पर सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एकल मध्यस्थ) ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।

वर्ष 2012 जल संसाधन विभाग ने इस फैसले को जिला न्यायालय उदयपुर चुनौती दी। न्यायालय ने ब्याज और काउंटर क्लेम की राशि कम करते हुए पंचाट के निर्णय को यथावत रखा। न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग ने भुगतान नहीं किया। मामला वित्त विभाग और पत्राचार के बीच फंसा रहा।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विभाग की लापरवाही के कारण राज्य सरकार पर प्रतिदिन ब्याज का भार बढ़ रहा है। भुगतान न करने की स्थिति में अब विभाग की बिल्डिंग कुर्क करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तीनों प्रकरणों में अलग-अलग कुर्की नोटिस जारी किए गए हैं।

Madan Dilawar Announcement : मदन दिलावर की कई बड़ी घोषणाएं, राजस्थान के गांव में मंदिरों को मिलेंगे पट्टे, बिना अनुमति नहीं बिकेगा मीट
जयपुर
Minister Madan Dilawar announces Temples in Rajasthan villages get leases Meat license is mandatory in village

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara News : कोर्ट का सख्त आदेश, सरकारी विभाग की भूमि और कार्यालय होगा कुर्क, नोटिस चस्पा, मचा हड़कंप

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Ration Dealers : 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे राशन डीलर्स, संघ ने खाद्य विभाग को चेताया, जानें पूरा मामला

Banswara Ration dealers to go on strike from 1 April union warns Rajasthan Food Department know full story
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Elections : पुनर्गठन के बाद बने नए समीकरण, चौपालों पर गूंज रही सियासी बातें

Rajasthan Panchayat Elections reorganization formed New equations political discussions echoed in gaon Chaupals
बांसवाड़ा

Rajasthan Cabinet : राजस्थान में वरिष्ठ वीडीओ के 750 नए पद मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, संघ ने जताया आभार

Rajasthan 750 new senior Village Development Officer posts approves Cabinet big decision union expresses gratitude
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Election: सरकारी भर्ती की तर्ज पर मिले सरपंच चुनाव में आरक्षण, TSP एरिया के SC वर्ग ने भजनलाल सरकार से की मांग

rajasthan panchayat election
बांसवाड़ा

Banswara: कलक्टर ने 2 दिन स्थानीय अवकाश के आदेश किए जारी, जानें तारीख

Holiday
बांसवाड़ा
