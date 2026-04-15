गर्भवती होने पर दी गर्भपात की धमकी, झांसे में लेकर बनाए शारीरिक संबंध, सरकारी टीचर पर बलात्कार का मामला दर्ज

इस पर बंजारा बस्ती, बोडीगामा निवासी आरोपी रणजीत उर्फ अनिल पुत्र गिरधारी बंजारा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज के पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा उदयपुर रोड से सटे निचली मोरड़ी गांव से 17 वर्षीया नाबालिग के अपहरण को शिकायत आई। पीड़िता की मां ने घटना 27 मार्च को बताई। मामले पर झरी, गटाड़िया निवासी सुनील पुत्र मगन निनामा को नामजद किया है।