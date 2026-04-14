‘घर में अकेली थी मैं, परिचित व्यक्ति घुस आया, कमरे में ले जाकर बनाया शारीरिक संबंध’, दी जान से मारने की धमकी

जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ससुराल से 36 साल की महिला लापता हो गई है। महिला के पति ने इस संबंध में पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। परिवादी ने बताया कि उनकी 36 साल की पत्नी 10 अप्रैल की रात करीब नौ बजे घर से बिना बताए कहीं पर चली गई। उसकी उन्होंने काफी तलाश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है।