मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर: आरती करने जा रही महिला से झपट्टा मार ले गए सोने के टॉप्स, लहूलुहान हालत में फूट-फूटकर रोई

Mehandipur Balaji Temple: दौसा: राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में पिछले कुछ दिनों से घट रही आपराधिक घटनाओं ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे मंदिर परिसर के पास एक महिला श्रद्धालु के साथ दिनदहाड़े छीनाझपटी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।