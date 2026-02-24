24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Maharana Pratap : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, इस दिन सभी स्कूलों में मनेगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस

Maharana Pratap : राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया आदेश। प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस 28 फरवरी को मनाया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 24, 2026

Rajasthan education department issues big order all schools to celebrate Maharana Pratap coronation day on 28 February

फाइल फोटो पत्रिका

Maharana Pratap : राजस्थान के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस 28 फरवरी को मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग राजस्थान ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

विभाग के शिविरा पंचांग में इस आयोजन का उल्लेख पहले से किया गया है। निर्देशों के अनुसार, कक्षा 5, 8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना ही राज्यारोहण दिवस का आयोजन किया जाएगा।

विद्यार्थी संघर्ष और बलिदान से ले सकें प्रेरणा

शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान महाराणा प्रताप की जीवनी से जुड़े प्रेरक प्रसंग, देशभक्ति गीत और विचार प्रस्तुत किए जाएंगे।

इस अवसर पर विद्यालय स्तर पर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर एवं रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थी उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा ले सकें।

बोर्ड में लगे शिक्षक व परीक्षार्थी प्रभावित न हों

शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार इन गतिविधियों में कक्षा 3, 4, 6, 7, 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। आयोजन इस प्रकार किया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षक एवं परीक्षार्थी किसी भी तरह से प्रभावित न हों।

ये भी पढ़ें

Viksit Bharat G Ram G Scheme : राजस्थान सहित पूरे देश में कल से लागू होगी नई व्यवस्था, अब हाजिरी का बदलेगा पैटर्न
नागौर
Viksit Bharat G Ram G Scheme Rajasthan and all country implemented new system tomorrow attendance pattern changed Now AI based face reading system Applicable

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 07:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Maharana Pratap : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, इस दिन सभी स्कूलों में मनेगा महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जयपुर की विरासत का खजाना; प्रिंस ऑफ वेल्स ने मंजूर की थी अल्बर्ट हॉल की डिजाइन, 14 किलो का था प्रताप का कवच

जेकेके प्रदर्शनी में रखा प्रिंस ऑफ वेल्स का लिखा पत्र, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 21 IPS का तबादला; जोधपुर कमिश्नर बदले, जयपुर रेंज की नए IG को कमान

शासन सचिवालय राजस्थान, पत्रिका फोटो
जयपुर

Private Bus Strike: नहीं माने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, देर रात से 40 हजार निजी बसों का चक्काजाम शुरू, परेशान हुए यात्री

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Jaipur: खाटूश्यामजी पदयात्रा में बड़ा हादसा; ध्वजा के गीले डंडे में करंट दौड़ने से पदयात्री की मौत, घर-परिवार में मचा कोहराम

खाटूश्यामजी जा रहे पदयात्री दिनेश प्रजापत की करंट लगने से मौत, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: ड्राइविंग स्कूल की आड़ में ज्वैलर से 30 लाख के जेवर लूटने की साजिश बेनकाब , बाल अपचारी से कराई थी रैकी

प्रताप नगर में ज्वैलर से लूट के मामले में 2 आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.