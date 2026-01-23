23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RSSB New Rules: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट के लिए हुई नई व्यवस्था

RSSB New Rules : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट को लेकर नई व्यवस्था की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 23, 2026

Rajasthan Staff Selection Board big decision now recruitment examinations OMR sheets implementing new system

RSSB भर्ती की परीक्षा देते छात्र। फोटो - AI

RSSB New Rules: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के OMR शीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया फैसला लिया है। नए फैसले के तहत अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला लिया गया है। चपरासी भर्ती परीक्षा से इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी।

ओएमआर शीट में धांधली की मिलीं कई शिकायतें

उल्लेखनीय है कि चयन बोर्ड के अफसरों और एक प्राइवेट फर्म के कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों से पैसे लेकर ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने का आरोप है। ओएमआर शीट घोटाले के बाद अभ्यर्थियों की ओर से इस धांधली की कई शिकायतें मिलीं।

शिकायतों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गंभीर

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। जिसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का नया फैसला लिया।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Weather Update : मौसम विभाग का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी, राजस्थान के इन 14 जिलों होगी झमाझम बारिश, 30-50 KMPH गति से चलेगी हवा
जयपुर
Weather Update Meteorological Department issued orange and yellow alerts Today Rajasthan in these 14 districts heavy rainfall 30-50 KMPH speed winds blowing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 11:27 am

Published on:

23 Jan 2026 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RSSB New Rules: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट के लिए हुई नई व्यवस्था

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर, टमाटर और आलू बिका सस्ता, ​भिंडी-ग्वार फली महंगी

जयपुर

चुनाव में हार का डर… अजमेर जेल में हिस्ट्रीशीटर ने बनाई पूर्व सरपंच की हत्या की प्लानिंग; पढ़ें सीकर के चर्चित हत्याकांड की पूरी कहानी

Sikar Sarpanch Murder Case (2)
जयपुर

6 लाख छात्रों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर, 65 लाख अभिभावक जुड़ेंगे, राजस्थान में आज बन रहा ये बड़ा रिकॉर्ड

Food Security Scheme Update Rajasthan 25 lakh ineligible people themselves gave up food security 54 lakh eligible deprived people got benefit
जयपुर

Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में एक बार फिर कल हड़ताल पर रहेंगे निजी बस चालक, जानें क्या है मांगें

Rajasthan Bus Strike
जयपुर

जयपुरिया अस्पताल में बड़ा बदलाव, अधीक्षक को हटाया

RUHS Hospital
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.