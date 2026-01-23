RSSB New Rules: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट के लिए हुई नई व्यवस्था

RSSB New Rules: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के OMR शीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया फैसला लिया है। नए फैसले के तहत अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।