Weather Update : मौसम विभाग का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी, राजस्थान के इन 14 जिलों होगी झमाझम बारिश, 30-50 KMPH गति से चलेगी हवा

Weather Update : राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन डबल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तीन शहर के लिए ऑरेंज व 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के सुबह 5 बजे जारी अपडेट के अनुसार जयपुर, जयपुर शहर, सीकर जिले और आस-पास के क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना है। वहीं तेज सताही हवा अपेक्षित हवा की गति 30-50 KMPH गति रहने की संभावना है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 27-28 जनवरी को राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में सक्रिय होने की संभावना है।