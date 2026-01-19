Jaipur Driving Licenses : जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था, जगतपुरा आरटीओ में बदल गई पूरी प्रक्रिया

दलालों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वजह यह है कि जयपुर शहर के दूसरे आरटीओ कार्यालय विद्याधर नगर में अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस पुराने मैनुअल सिस्टम से ही जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में ऑटोमैटेड ट्रायल से बचने के लिए आवेदक जगतपुरा की बजाय विद्याधर नगर आरटीओ का रुख कर रहे हैं। इससे परिवहन विभाग की लाइसेंस प्रणाली की पारदर्शिता और एकरूपता पर सवाल उठ रहा है।