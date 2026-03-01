Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में शुक्रवार को भी आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, यहां हुई बारिश और गिरे ओले

अलवर जिले में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम में अचानक आए बदलाव से किसान चिंतित नजर आए। गुरुवार अपराह्न तीन बजे अलवर जिला मुख्यालय पर 15 मिनट तक हुई बारिश के दौरान करीब एक से डेढ़ मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे। जिले अन्य क्षेत्रों में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे गेहूं की फसल खेतों में पसर गई। इधर, बहरोड़-कोटपूतली जिले के बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र में बारिश हुई और चने के आकार के ओले गिरे। बारिश व ओलों से फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं, खैरथल-तिजारा जिले खैरथल, मुंडावर, सोडावास आदि क्षेत्रों में दोपहर में बारिश हुई।