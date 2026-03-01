Rajasthan IAS-IPS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 आईएएस और 9 आईपीएस अफसरों के तबादले, देखें लिस्ट

ऊर्जा विभाग संभाल रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा को राजस्व मंडल अध्यक्ष बनाया है, वहीं मंडल अध्यक्ष पद संभाल रहे प्रमुख सचिव हेमंत कुमार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष एसीएस आलोक गुप्ता को नगरीय विकास विभाग और उनकी जगह देबाशीष पृष्टी को मंडल अध्यक्ष, हरीशचन्द माथुर लोक प्रशासन संस्थान महानिदेशक राजेश कुमार यादव को स्कूल व संस्कृत शिक्षा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, वी सरवन कुमार को जयपुर संभागीय आयुक्त, आनंदी को वाणिज्यिक कर आयुक्त व डिस्कॉम्स अध्यक्ष आरती डोगरा को ऊर्जा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर के संभागीय आयुक्त पूनम का तबादला महिला बाल विकास विभााग सचिव के पद पर किया है। विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग के सचिव वी सरवन कुमार का तबादला जयपुर संभागीय आयुक्त के पद पर किया है।