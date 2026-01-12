Rajasthan Schools : राजस्थान के स्कूलों के लिए नई व्यवस्था, बच्चों को मिलेगी बड़ी छूट

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ऋषिन चौबीसा एवं जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौहान ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहल बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए सकारात्मक है। इससे विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपरा और स्थानीय पहचान के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। साथ ही शिक्षकों को भी खादी व पारंपरिक परिधान के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।