Rain Alert 19 March: दिन भर बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब देर रात इन 21 जिलों में बारिश का भी आ गया अलर्ट

इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में गेहूं और चने की फसल पूरी तरह पककर तैयार है और कई जगह कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में बारिश और तेज हवा से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। कट चुकी फसल के खराब होने और खड़ी फसल के गिरने से पैदावार पर असर पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि यदि तेज हवाएं जारी रहीं तो गेहूं की फसल जमीन पर बिछ सकती है, जिससे दाने की गुणवत्ता खराब हो सकती है।