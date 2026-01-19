Rajasthan : सवाई माधोपुर में लगेगा 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग प्लान्ट, कृषि मंत्री की घोषणा

Rajasthan : सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को दशहरा मैदान में देश के पहले अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सवाईमाधोपुर की धरती पर 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद का प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करेगी।