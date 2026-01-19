19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Khatu Shyam Mandir : बसंत पंचमी के दिन खाटूनगरी में नहीं बंटेगा पीला वस्त्र, कमेटी ने कहा, ऐसी कोई परंपरा नहीं

Khatu Shyam Mandir : खाटूश्यामजी में श्याम मंदिर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि बसंत पंचमी के दिन मंदिर में पीला वस्त्र बांटने की कोई परंपरा नहीं है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 19, 2026

Khatu Shyam Mandir New update Basant Panchami day Khatunagari will not be distributed Yellow garments

फाइल फोटो पत्रिका

Khatu Shyam Mandir : खाटूश्यामजी में श्याम मंदिर कमेटी ने स्पष्ट किया है कि बसंत पंचमी के दिन मंदिर में पीला वस्त्र बांटने की कोई परंपरा नहीं है। कमेटी मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही कि बसंत पंचमी पर श्याम बाबा का पीला वस्त्र बांटा जाएगा, जबकि ऐसा कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। हालांकि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का पीले फूलों से श्रृंगार किया जाएगा।

बसंत पंचमी पर भारी संख्या में खाटूधाम में आते हैं भक्त

बसंत पंचमी का दिन श्याम नगरी ही नहीं अपितु संपूर्ण श्याम जगत के लिए खास है। आज के दिन लखदातारी श्याम का पीले रंग का अंगवस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करवाने के बाद पीले फूलों से सजाया जाएगा। इस विशेष दिन के लिए देशभर से भारी संख्या में भक्त खाटूधाम में उमड़ेंगे।

बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के शीश का पंचामृत से स्नान करवाकर फिर से पीले रंग का वस्त्र पहनाकर उस पर पोशाक और पीले फूलों का श्रृंगार किया जाता है। भक्त, लखदातार के इस मनोहारी रूप का दर्शन करने के लिए विशेषकर खाटूधाम आते हैं।

केसरिया रंग का होता है अंतःवस्त्र

इससे पहले उनके अंतःवस्त्र उतारे जाते हैं। यह एक केसरिया रंग का वस्त्र होता है, जो बाबा सालभर पहने रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार बसंत पंचमी के दिन इसे बदला जाता है। बाबा को पहनाया जाने वाला अंतःवस्त्र सामान्य सा होता है। यह करीब डेढ़ से दो मीटर लंबा होता है। इसमें कोई सिलाई या सजावट नहीं होती है।

कौन हैं बाबा श्याम?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, हारे के सहारे बाबा श्याम को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाभारत युद्ध में भीम के पौत्र बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल होने जा रहे थे। बर्बरीक के पास तीन ऐसी तीर थे, जो पूरे युद्ध को पलट सकते थे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए और उनसे शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने भी बिना संकोच किए भगवान कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को कहा कि बर्बरीक तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तुम्हें लोग मेरे नाम से पुकारेंगे और तुम अपने भक्तों के हारे का सहारा बनोगे।

ये भी पढ़ें

MYSY : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी, बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख तक का ऋण, आवेदन प्रक्रिया जल्द
जयपुर
Rajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Guidelines released loans up to ₹10 lakh provided interest-free application process begin soon

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 08:16 am

Published on:

19 Jan 2026 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Khatu Shyam Mandir : बसंत पंचमी के दिन खाटूनगरी में नहीं बंटेगा पीला वस्त्र, कमेटी ने कहा, ऐसी कोई परंपरा नहीं

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: 215 करोड़ लागत से बने स्टेट हाईवे-06 पर 25 से ज्यादा खामियां, निर्माणकर्ता फर्म, RSRDC और टोल कम्पनी का काटा चालान

डूंगरगढ़- सरदारशहर- राजगढ़ स्टेट हाइवे-06 पर खामियां उजागर, पत्रिका फोटो
सीकर

दुबई भागने की फिराक में था खाटूश्यामजी श्रद्धालु से मारपीट करने वाला बदमाश, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा

Khatu-Shyamji-Devotee-Assaulted-and-Robbed
सीकर

Sikar: सगी बहनों की एक साथ उठी अर्थी, दोनों की एक ही दिन सगे भाइयों से हुई थी शादी, अब पतियों का रो-रोकर बुरा हाल

Sikar-Road-Accident
सीकर

सीकर में कलेजा चीर देने वाला मंजर: सास और तीन बहुओं की एक साथ उर्ठी अर्थी, रो पड़ा पूरा कस्बा

सीकर

Sikar News : देवरानी की दोपहर में मौत, सदमे में जेठानी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.