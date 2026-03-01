Rajasthan: बाइक सवार की जेब में रखा मोबाइल फटा, धमाके से सड़क पर गिरा युवक, अस्पताल में भर्ती

Sikar Mobile Blast: सीकर। पलसाना कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास पर मंगलवार दोपहर बाद एक बाइक सवार की जेब में रखे मोबाइल फोन में विस्फोट होने का मामला सामने आया है। धमाके के साथ बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बाद में उसे उपचार के लिए पलसाना अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया।