मौसम बदलाव: पांच से सात दिन बुखार, एक पखवाडे तक सूखी खांसी 

सीकर. सर्दी के बाद गर्मी की आहट से वायरल जनित बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं। मौसम में अचानक बदलाव और दिन-रात के तापमान में बढ़ते अंतर के कारण अस्पतालों में वायरल बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। चिंताजनक बात है कि मौसम में आए बदलाव की चपेट में हर उम्र के मरीज है। चिंताजनक बात है कि कई मरीजों में बीमारी ठीक होने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। पिछले एक सप्ताह में सरकारी अस्पताल और निजी क्लीनिकों की मेडिसिन ओपीडी बढ़ती जा रही है। आमतौर पर कल्याण अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में रोजाना औसतन 300 के आसपास मरीज आते थे, लेकिन एक सप्ताह में यह ओपीडी बढ़कर पांच सौ मरीज प्रतिदिन से अधिक हो गई है। इनमें 60 प्रतिशत से ज्यादा मरीज वायरल के आ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम के इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। इन मरीजों में वायरल बुखार, गले में दर्द, खांसी और बदन दर्द जैसे लक्षण है।