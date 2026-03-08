राजस्थान में यहां 40 से 60 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें, नगर परिषद ने लगाए निशान

पुलिस लाइन रोड पर फाटक नंबर-2 से पुरोहितजी की ढाणी होते हुए शिव मंदिर तक सड़क की चौड़ाई 40 फीट निर्धारित करते हुए निशान लगाए गए। इसी प्रकार रामपुरा रोड पर झूलेलाल चौक से एमआर गौड़ स्कूल होते हुए जयपुर-बीकानेर बाईपास तक 60 फीट चौड़ाई के लिए भी निशान लगाए गए। आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि यह कार्य मास्टर प्लान और जोनल प्लान के अनुरूप किया जा रहा है।