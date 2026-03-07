Sikar Crime: अवैध संबंधों के शक में पत्नी का किया मर्डर, लाश को फेंकने के लिए किराए पर ली कार, 2022 में किया था प्रेम विवाह

Husband Killed Wife: सीकर जिले के पलसाना क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जांच में सामने आया कि युवती की हत्या उसके ही पति ने दोस्त के साथ मिलकर की। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पत्नी के चरित्र पर शक के चलते आरोपी ने पहले उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को गोरिया के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति और उसके सहयोगी को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है।