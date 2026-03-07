Earthquake : राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके, तीव्रता 3.5 दर्ज की गई

फाइल फोटो पत्रिका
Earthquake : राजस्थान के शेखावाटी में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सीकर जिले के कई हिस्सों में खासतौर पर खाटूश्यामजी, पलसाना, धींगपुर और इनके आसपास के इलाकों में में कंपन महसूस किया गया। घरों में हल्की कंपन और खिड़कियों-दरवाजों में हलचल महसूस किया गया। वैसे किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं है। इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है।
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCFS) से मिली जानकारी के अनुसार 7 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 32 मिनट 59 सेकंड पर भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र जयपुर से करीब 69 किमी उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है।
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 5 किमी नीचे बताया गया है। कम गहराई होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में हल्का कंपन महसूस किया गया।
भू विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ियों को काटकर तेजी से हो रहा निर्माण कार्य और सुरंगों का निर्माण क्षेत्र की भू-संरचना को कमजोर बना रहा है, जिससे भविष्य में भूकंपीय गतिविधियों की संभावना बनी रह सकती है।
