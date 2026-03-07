Earthquake : राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके, तीव्रता 3.5 दर्ज की गई

Earthquake : राजस्थान के शेखावाटी में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सीकर जिले के कई हिस्सों में खासतौर पर खाटूश्यामजी, पलसाना, धींगपुर और इनके आसपास के इलाकों में में कंपन महसूस किया गया। घरों में हल्की कंपन और खिड़कियों-दरवाजों में हलचल महसूस किया गया। वैसे किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं है। इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 दर्ज की गई है।